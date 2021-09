Via libera Juve, la svolta di calciomercato che fa fuori una big

La Juve monitora con grande attenzione il colpo sul calciomercato. C’è l’offerta da parte della big: risposta immediata

La Juventus tenterà di ristrutturare con ogni probabilità diversi reparti nei prossimi mesi. La rosa andrà rinforzata in alcuni punti nevralgici, ma con un occhio particolare alle possibili occasioni in arrivo sul calciomercato. Un nome in particolare è decisamente allettante e non solo per la Vecchia Signora. Stiamo parlando di Antonio Rudiger, centrale che, dopo le ottime prestazioni con la maglia della Roma, si è confermato anche al Chelsea e nella Nazionale tedesca. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il difensore centrale, in scadenza a giugno 2022, fa gola a parecchie squadre, pronte a farsi sotto per rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Si parla di PSG, Real Madrid e Atletico Madrid, ma non solo. Anche il Bayern Monaco, infatti, è pronto a farsi sotto per il tedesco, ma l’affare non è proprio semplice.

Calciomercato Juve, bassa l’offerta del Bayern per Rudiger

I bavaresi, secondo quanto riporta la ‘Bild’, hanno tentato di portare a casa il calciatore in scadenza a giugno 2022 con il Chelsea. I problemi, però, non mancano e il colpo al momento sembra lontano. L’offerta è troppo bassa, innanzitutto, e la concorrenza, come specificato, è veramente folta. Proprio per questo, le speranze che il trasferimento vada a buon fine sono veramente poche. Ecco che la Juventus, quindi, può ancora sognare il grande colpo per la sua difesa: tutto è lecito in amore e in calciomercato.