Juventus, sirene londinesi per de Ligt: scambio con Mourinho per l’erede

Futuro incerto per de Ligt. Il Chelsea fa sul serio per il centrale della Juventus, che potrebbe sostituirlo con un big della Roma

Decisivo per la vittoria sullo Spezia, il nome di Matthijs de Ligt resta più che altro al centro dei rumors di mercato. L’ultimo, confermato dalla redazione di Calciomercato.it, lo dà nel mirino dei Campioni d’Europa del Chelsea. Come abbiamo scritto stamane, il centrale olandese rappresentato da Raiola piace ai ‘Blues’ “per la sua tecnica e qualità: due caratteristiche, queste, che hanno ben impressionato il tecnico Tuchel nell’anno in cui il futuro di diversi difensori della rosa va ancora definito”.

La Juventus potrebbe volere non meno di 80-90 milioni per il cartellino dell’ex Ajax, che potrebbe essere rimpiazzato da un italiano di una big di Serie A. Stando a ‘calciomercatonews.com’, nella fattispecie da Gianluca Mancini, classe ’96 della Roma di Mourinho. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto uno scambio con lo statunitense McKennie. I giallorossi valutano il loro difensore sui 40 milioni, per cui chiederebbero l’aggiunta di un conguaglio.