Rinnovo e scambio con Haaland | Addio doloroso Juventus

Dalla Spagna, ci sarebbe già un accordo tra Raiola e Laporta per Haaland al Barcellona: possibile scambio con Dembele, entrambi piacciono alla Juventus

Tre gol e tre assist in altrettante partite di campionato. Erling Haaland ha iniziato la stagione come lui sa fare: segnando ed entusiasmando. Il norvegese è uno dei pezzi pregiati della bottega del Borussia Dortmund e da tempo ormai i maggiori club europei sognano di acquistarlo. Tra le società interessate c’è anche la Juventus. Cherubini ha sottolineato come nessuna strada è chiusa e che gli investimenti che verranno fatti guarderanno soprattutto a profili giovani.

Ecco dunque che un’ipotesi Haaland-Juventus non è da escludere. Dalla Spagna però sottolineano come il club in vantaggio nella corsa al giocatore è il Barcellona. Il presidente Laporta vuole rispondere con il botto al Real Madrid, intenzionato ad ingaggiare Mbappe a costo zero il prossimo anno. E la volontà del numero uno catalano è quella di arrivare al norvegese. Haaland ha però un contratto valido sino al 2024 e le cifre richieste dal Borussia sono molto alte. Per questo Laporta, sottolinea ‘DiarioGol’, starebbe lavorando per trovare una soluzione. Gli ottimi rapporti con Mino Raiola, agente del ragazzo, favorirebbero l’operazione. Anzi, dalla Spagna assicurano come un accordo tra il procuratore e Laporta sarebbe già stato raggiunto.

Juventus, Laporta pronto ad offrire Dembele per Haaland

Per abbassare però le pretese del club tedesco, Laporta starebbe pensando di inserire nell’affare il cartellino di Ousmane Dembele. Il francese ha il contratto in scadenza ed è anche lui un profilo gradito alla Juventus. Lo stesso presidente ha però aperto al rinnovo contrattuale del transalpino. Rinnovo che agevolerebbe chiaramente la cessione: Dembele dovrebbe però accettare l’ipotesi Borussia Dortmund, club in cui è letteralmente esploso prima che il Barcellona lo acquistasse.