Mazzata Juventus, incontro e firma: sfuma il colpaccio gratis

Il Barcellona ha presentato quest’oggi Luuk de Jong, ultimo arrivo in attacco della sessione estiva di mercato dopo l’addio di Griezmann. Presente anche il presidente Laporta che si è soffermato anche sul futuro degli altri gioielli della rosa di Koeman. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A tenere banco è soprattutto il rinnovo di Ousmane Dembele, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. Le trattative con il Barça non sarebbero ancora entrate nel vivo, con l’ex Borussia Dortmund seguito da tempo dalla Juventus in Serie A, pronta ad approfittare di un eventuale fumata nera sul prolungamento per portarlo a Torino a parametro zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Dembele lontano: Laporta apre al rinnovo col Barcellona

Laporta però allontana un addio a fine stagione di Dembele, avvicinando il rinnovo del nazionale francese con il Barça: “Abbiamo in programma un incontro con il suo entourage. I rapporti sono ottimali, vogliamo che resti al Barcellona e lui ne è a conoscenza. Il numero sette gli piace e ci ha detto che vuole continuare a difendere i colori blaugrana”. Cattive notizie quindi per la Juventus, che dovrebbe così alzare bandiera bianca e riporre nel cassetto le speranze per un arrivo ‘gratis’ di Dembele a Torino nella stagione 2021/2022. Il talento classe ’96, oltre alla ‘Vecchia Signora’, è nei radar anche del Manchester United in Premier League.