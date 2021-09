Sondaggio CM.IT | Dybala dalla Juventus all’Inter è il peggior tradimento

Dybala, Kessie, Brozovic e Insigne in scadenza di contratto: i nostri utenti hanno votato al sondaggio di Calciomercato.it sul ‘tradimento peggiore’

Diversi big in scadenza la prossima estate. E che big. Da Brozovic a Dybala, passando per Insigne e Kessie. Per motivi diversi, con un epilogo ancora tutto da scrivere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Kessie è tentato dal PSG, mentre va a rilento la trattativa tra la Juventus e Dybala. Lontano al momento anche l'accordo di Insigne con il Napoli, l'Inter infine non è entrata ancora nel vivo delle negoziazioni per Brozovic.

Tradimento peggiore: Kessie-Juve dietro Dybala all’Inter

I nostri utenti, che hanno votato al sondaggio di questa mattina sul profilo Twitter di Calciomercato.it, non hanno per dubbi sul ‘tradimento’ duro da digerire dei quattro top player in scadenza di contratto. Dybala con la maglia dell’Inter sarebbe quello peggiore (52%), con Kessie-Juventus a debita distanza (21%). Appaiati, a seguire, Brozovic versione bianconera e Insigne al Milan. Nelle prossime settimane si deciderà il loro futuro, intanto i nostri utenti detto la loro sui peggiori tradimenti dei big in scadenza nel campionato di Serie A.