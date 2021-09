Kessie rifiuta tutte le offerte del Milan: “Proposte sensazionali”

Sempre più complicato il rinnovo con il Milan di Franck Kessie: PSG e Chelsea all’assalto del centrocampista ivoriano, che avrebbe rifiutato l’ultima proposta di rinnovo dei rossoneri

Il rischio è concreto: dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan rischia di perdere a parametro zero anche Franck Kessie la prossima estate, viste le problematiche sul rinnovo del contratto in scadenza tra meno di un anno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrocampista ivoriano non ha preso ancora una decisione e sarebbe seriamente tentato dalle offerte provenienti dall’estero, su tutte quella del Paris Saint-Germain, con il Dt dei parigini Leonardo pronto a replicare lo sgarbo Donnarumma nei confronti della sua ex società. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, Kessie in bilico: PSG e Chelsea all’assalto

La situazione per una conferma a Milano dell’ex Atalanta si farebbe sempre più complicata, con il ‘Diavolo’ che ha messo sul piatto un accordo pluriennale da 6,5 milioni di euro a stagione, rispetto ai 2,2 mln che guadagna attualmente. Stando a quanto riporta stamane il ‘Corriere della Sera’, Kessie avrebbe rifiutato al momento la proposta di Maldini e Massara: in agguato ci sarebbe proprio il PSG, disposto ad offrire al giocatore uno stipendio da 8 milioni più bonus.

Ma non solo il club francese. Sulle tracce di Kessie ci sarebbe anche il Chelsea – spiega ‘Sport Mediaset’ – con il futuro al Milan del centrocampista classe ’96 fortemente in dubbio. Il nazionale ivoriano avrebbe “ricevuto delle offerte sensazionali” sottolinea il giornalista Claudio Raimondi: 8 milioni d’ingaggio dal Chelsea, mentre il Paris Saint-Germain rilancerebbe a 10 mln bonus compresi. La permanenza di Kessie a Milanello è sempre più in bilico…