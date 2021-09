Accordo raggiunto con Kessie | Furia dei tifosi del Milan

Si va verso la frattura definitiva tra Kessie e il Milan, le ultime sul futuro dell’ivoriano che finisce nel mirino del tifosi.

Il Milan si prepara ad affrontare il primo big match stagionale a San Siro contro la Lazio. Sfida di alta classifica che vale già molto per la squadra di Pioli, che però potrebbe giocare in una cornice ambientale piuttosto particolare. L’ambiente rossonero infatti non avrebbe gradito l’atteggiamento di Franck Kessie, che dopo le dichiarazioni d’amore estive non ha ancora accettato l’offerta di prolungamento rossonera da circa 6,5 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Kessie a gennaio al Psg, la comunicazione di Leonardo al Milan

Secondo ‘Tuttosport’ oggi in edicola, il rischio di una prima contestazione dei tifosi domenica sera, al ritorno in campo da titolare dell’ivoriano, è piuttosto elevato. Il futuro con la maglia del Diavolo del centrocampista si complica, anche perché il Psg spinge per averlo già a gennaio. Stando alle informazioni riportate da ‘Top Calcio 24’, Leonardo avrebbe già contattato il Milan spiegando di aver trovato l’accordo con Kessie. In questo modo, i francesi sperano di convincere i rossoneri a lasciarlo andare, prospettando un indennizzo economico che invece in caso di addio a giugno, a scadenza di contratto, non ci sarebbe.