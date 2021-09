Allegri senza Chiesa e i sudamericani: la probabile formazione di Napoli

Allegri rinuncia anche ai sudamericani per la trasferta di Napoli. Out anche Chiesa. Ecco la probabile formazione contro gli azzurri

Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Dybala e Chiesa, oltre ai lungodegenti Arthur, Ramsey e Kaio Jorge. È la lunga lista degli indisponibile in casa Juventus per la trasferta di Napoli. Come annunciato da Allegri in conferenza, non saranno della partita nemmeno i sudamericani. Il tecnico toscano potrebbe così affidarsi alla difesa a tre, con De Sciglio e Bernardeschi sulle fasce. Spazio a Kulusevski nel tridente offensivo, con buone possibilità anche per Kean. Non è comunque da escludere l’impiego di McKennie. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco la probabile formazione della Juventus:

Juventus (3-4-3): Szczesny; de Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata, Kean.