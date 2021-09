Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus: ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri presenta Napoli–Juventus in conferenza stampa. Domani, al Maradona, i bianconeri affronteranno la squadra di Spalletti nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia.

Allegri a Calciomercato.it: “Fischi con l’Empoli? Abbiamo perso, ci dovevano applaudire? Eravamo dispiaciuti per la prestazione, ma il calcio è così. Questa falsa partenza ci metterà nelle condizioni di fare di più da subito. Senza perdere di vista il nostro obiettivo che è la vittoria”.

SUDAMERICANI – “Ho scelto di lasciare i sudamericani a casa perché rientrano tra stanotte e domattina. Cuadrado poteva venire ma ha avuto un attacco di gastroenterite ed è fermo in Colombia. Verranno con noi De Winter, Soulé e Miretti. Questo non deve creare alibi perché cercheremo di fare risultato. Abbiamo una squadra tecnica e chi ha giocato poco avrà una chance importante”.

MCKENNIE – “Ha lavorato bene, domani sarà degli undici poi dovrò valutare dove farlo giocare”.

CHIESA – “Ha avuto un risentimento muscolare. La risonanza è negativa, ma ho parlato con lui ed è tranquillo. Il rischio c’è ad entrare in una partita così e non vogliamo rischiare. De Sciglio e Pellegrini sono pronti, dovrò valutare chi far giocare”.

DIFESA A TRE – “Dovrò decidere oggi. La parola emergenza non c’è, perché avremo la formazione ideale per giocare contro il Napoli. Sono molto sereno, è stimolante perché nelle difficoltà bisogna tirar fuori qualcosa in più. Dobbiamo raggiungere l’equilibrio di una squadra forte, in cui non cambia niente qualunque cosa succede nell’arco della partita e dell’annata”.

RINCORSA CAMPIONATO – “Con calma arriviamo, non c’è fretta. Il campionato lo mettiamo in piedi un pezzetto alla volta. Gli obiettivi della Juventus sono sempre quelli di essere competitivi a marzo per lottare su tutti i fronti”.

CALENDARIO – “Questo è il calendario e bisogna accettarlo con serenità. Abbiamo 14 giocatori più tre ragazzi, quindi c’è abbondanza. I sudamericani che hanno giocato stanotte hanno finito alle 3 e mezza stanotte e arrivano domattina alle 11. Portarli a Napoli e rischiare che si facciano male ha poco senso. Riposano in vista di martedì che c’è la partita di Champions”.

KEAN – “L’ho trovato bene, è giovane. Nel PSG ha fatto diversi gol, lo abbiamo voluto e sarebbe arrivato a prescindere da Ronaldo”.

INFORTUNATI – “Ramsey in settimana dovrebbe tornare a lavorare con la squadra. Kaio Jorge ha tempi più lunghi, mentre Arthur dovrebbe iniziare a lavorare con noi a fine mese”.

NAPOLI – “È una candidata a vincere lo scudetto. Il campionato è lungo, ci sono tantissime partite. C’è tempo per recuperare, non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dalla fretta. Dobbiamo avere lo stesso equilibrio: non esaltarsi quando tutto va bene, neanche deprimerci quando vanno male le cose”.