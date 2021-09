Napoli-Juventus, Allegri a CM.IT: “I fischi dei tifosi? Ecco il nostro obiettivo”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Juventus. La risposta del tecnico alle sollecitazioni dei tifosi con i fischi contro l’Empoli

La Juventus non è partita come ci si poteva attendere in campionato. Soprattutto contro l’Empoli è arrivato un passo falso totalmente inaspettato e che per forza di cose ha già inciso sul percorso in Serie A. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa in vista del Napoli che vi abbiamo riportato in diretta, ha risposto proprio alla domanda di Calciomercato.it sui fischi ricevuti contro l’Empoli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il tecnico sembra piuttosto sicuro del percorso dei suoi ragazzi, che è solo all’inizio: “Dispiaciuto per i fischi contro l’Empoli? Credo sia normale, non potevano certo applaudirci dopo una sconfitta in casa… Dopo i primi 60 minuti di Udine sembrava che andasse tutto bene, poi tutto invece si è ribaltato. Il calcio è questo. Bisogna rialzarsi subito: questa falsa partenza ci servirà per migliorare e fare qualcosa in più rispetto a quello che stiamo facendo e cercare la vittoria che è sempre il nostro obiettivo”.