Dybala e il rinnovo che non arriva: c’è l’annuncio di Cherubini

Dybala non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus in scadenza nel prossimo giugno: l’annuncio di Cherubini

Lunga intervista rilasciata a 'Tuttosport' da Federico Cherubini. Dall'addio di Cristiano Ronaldo e gli acquisti estivi al sogno di calciomercato Erling Haaland, fino al rinnovo di Paulo Dybala. Il direttore dell'area sportiva della Juventus si è soffermato anche sul prolungamento del numero 10 bianconero che ancora non arriva.

“C’è ottimismo per la sua firma. Tutte le squadre in Italia hanno problemi con i rinnovi ma io sono tranquillo. – ha dichiarato Cherubini – Come per Locatelli, non importa quanti incontri si fanno se poi si arriva all’accordo. E tutte le parti vogliono arrivare ad un’intesa soddisfacente”. Dybala, conferma il dirigente, è al centro del nuovo progetto: “Ha una centralità nel progetto e ha età e caratteristiche per farlo. La volontà di trattenerlo è chiara ed è stata espressa anche da Allegri“.