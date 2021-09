Addio ad ogni costo: occasionissima per la Juventus

La Juventus tiene sempre viva l’attenzione sul calciomercato, anche in vista della prossima estate: addio al top club, decisione presa

La Juventus è attesa da una grande prova. Sabato andrà in scena il durissimo scontro con il Napoli di Spalletti. Gli azzurri possono contare su una maggiore scia d’entusiasmo. Sono, infatti, a punteggio pieno in classifica, al contrario della ‘Vecchia Signora’ che viene da una sorprendente sconfitta per mano dell’Empoli e prima ancora un deludente pareggio contro l’Udinese. I partenopei, inoltre, riavranno a disposizione Osimhen dopo la decisione della Corte d’Appello Federale, mentre i piemontesi devono rinunciare a Chiesa in seguito all’infortunio in Nazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Attorno all’ambiente Juve c’è non poca preoccupazione per il futuro. Il calciomercato estivo – contrassegnato soprattutto dalla partenza di Cristiano Ronaldo – è stato certamente scialbo e insufficiente. Per questo motivo, la dirigenza continua a tenere alta la concentrazione, anche per la prossima estate, riguardo a possibili colpi di spessore che possano dare nuova linfa alla formazione del tecnico livornese. In questo senso, piace molto il profilo di Kingsley Coman. L’esterno, dal canto suo, pare avere le idee chiare.

Juventus, Coman vuole lasciare il Bayern Monaco

La Juventus e i ritorni: dopo Kean, potrebbe toccare a Coman. Il francese, che ha già vestito la maglia bianconera nella stagione 2014-15, vorrebbe lasciare il Bayern Monaco. Secondo quanto rivela ‘Le10Sport’, i discorsi sul rinnovo – è in scadenza di contratto giugno 2023 – con i bavaresi non sarebbero stati finora molto concreti a causa delle visioni differenti. A prescindere dall’offerta, però, il classe ’96 sarebbe intenzionato a salutare.

Senza prolungamento, il club tedesco punterebbe ad una cessione la prossima estate, al fine di evitare la perdita a parametro zero. In tal caso, l’attuale valutazione da circa 65-70 milioni si abbasserebbe e la Juventus potrebbe approfittarne. Anche se Coman sarebbe particolarmente attratto dalla Premier League, con Manchester City e Liverpool che avrebbero mostrato interesse in passato.