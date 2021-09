CMIT TV | La Juventus incassa una pesante bocciatura: “E’ un fiasco”

La Juventus incassa una pesante bocciatura per uno dei suoi calciatori più importante: “E’ un fiasco” il giudizio di Gallo alla CMIT TV

Riparte il campionato e lo fa con due grandi appuntamenti: Napoli-Juventus sabato pomeriggio e Milan-Lazio il giorno successivo. Grande attesa per il match del ‘Maradona’ dove Allegri va alla ricerca di riscatto: un punto in due partite sono troppo pochi per una squadra che, benché rinnovata e senza Ronaldo, non può non puntare allo scudetto. Per farlo però servirà iniziare a non perdere ulteriori punti dalle altre big ed allora a Napoli occorrerà la svolta.

Il tecnico livornese dovrà fare affidamento sui calciatori di maggiore qualità ma ce n’è uno che, nonostante l’investimento fatto dai bianconeri, non ha ancora reso al massimo delle sue qualità. E’ de Ligt di cui parla a CMIT TV il giornalista del ‘Corriere dello sport’ Massimiliano Gallo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, alla CMIT TV Gallo boccia de Ligt: “E’ un fiasco”

“Al momento questa operazione è un fiasco – le sue parole – . La Juventus aveva preso questo grande difensore e finora è stato più un problema che altro, poi de Ligt sembra forte, ma in campo è stato un problema, ad oggi è un fiasco, c’è poco da dire”. Pesante bocciatura quindi con l’olandese chiamato a rispondere sul campo.