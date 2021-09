Salta Napoli-Juventus, è arrivato il verdetto ufficiale

La Juventus affronterà il Napoli nella prossima giornata di Serie A e dovrà fare a meno di uno dei suoi top player: arriva il comunicato

Il rientro dagli impegni dalle Nazionali lascia qualche strascico ai club di Serie A. In particolare a ricevere una pesante tegola è la Juventus, che dopo il match dell’Italia contro la Svizzera ha accolto a Torino un Federico Chiesa non al meglio. Sin da subito l’esterno bianconero è stato messo in dubbio per la sfida di sabato contro il Napoli e ora arriva l’ufficialità della sua assenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Leggi anche >>> CM.IT TV | Perrone e il rinnovo di Dybala: chiara la volontà della Juve

Tramite un comunicato ufficiale la Juventus ha reso noto che: “Federico Chiesa è stato sottoposto in mattinata a risonanza magnetica che è risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, il giocatore non sarà disponibile per la trasferta di Napoli”.