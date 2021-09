Federico Cherubini fa il punto sulla Juventus e analizza la recente cessione di Cristiano Ronaldo

Federico Cherubini ammette l’errore della sua Juventus. Analizzando le prospettive future, il dirigente ha parlato anche della recente cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United: “Devo dire che come in tutte le operazioni c’è sempre qualcosa che si poteva fare meglio, ma so anche che, con altri club, non saremmo riusciti a ottenere nemmeno un indennizzo – spiega a ‘Tuttosport’ – Diciamo subito che margini per trattenerlo non ce n’erano. Certe decisioni non sono negoziabili e, in fondo, non sarebbe stato opportuno per il club, perché il club è più importante di qualsiasi cosa e rimarrà sempre, al di là dei giocatori. Quindi, per il bene del club era giusto concentrarci sul futuro e non trattenere Ronaldo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Ossessione Serie A per il Chelsea, bomba di mercato in casa Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, annuncio di Cherubini sull’addio di Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | La Juventus incassa una pesante bocciatura: “E’ un fiasco”

Cherubini ha proseguito la sua analisi sulla Juventus: “Ronaldo non è sostituibile, non credo che ci sarebbe stato sul mercato qualcuno di assimilabile a lui. Esce Cristiano e, diciamo, chiude una sorta di ciclo, di fase, di èra CR7 alla Juve e se ne apre un altro”.

L’ADDIO – “Noi nella settimana prima di Udine avevamo segnali chiari sulla sua permanenza, per dire… Non voglio essere ipocrita e dire che gestire la situazione Ronaldo il 28 di agosto sia stato piacevole, se fosse successo un mese prima sarebbe stato meglio per tutti. Poi, diciamocelo, una volta che Cristiano Ronaldo ci parla nel modo in cui ci ha parlato, non ci può essere epilogo diverso. In quei giorni è stato molto diretto, esprimendo la sua volontà e noi, come ho detto, abbiamo reagito pensando al bene del club e non il bene immediato, ma nell’ottica di uno sviluppo di un piano che poteva iniziare prima. Non potevamo costringere una persona a rimanere in un contesto che non riconosceva più”.