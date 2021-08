Calciomercato Milan e Juventus, svolta per il futuro di Franck Kessie: il centrocampista rossonero potrebbe trasferirsi a parametro zero

Il Milan si appresta a cominciare la nuova stagione di Serie A. I rossoneri saranno impegnati nel posticipo di venerdì 23 agosto contro la Sampdoria a Marassi. Subito un impegno arduo per Pioli, che aspetta altri rinforzi. Chiuso il colpo Florenzi dalla Roma, che domani sarà a Milano per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Poi c’è sempre la questione legata al trequartista, con il ‘Diavolo’ che non ha ancora mollato la pista Vlasic del CSKA Mosca. A centrocampo, invece, è sempre più vicino il ritorno di Bakayoko dal Chelsea.

Nella mediana, inoltre, i tifosi aspettano di risolvere la questione rinnovo Kessie. L’ivoriano ha dichiarato di voler prolungare il contratto in scadenza giugno 2022 e restare a Milano. Intenzione che coincide ovviamente con quella della società, ma intanto arrivano notizie preoccupanti riguardo al futuro dell’ex Atalanta.

Calciomercato Milan e Juventus, allarme Kessie: addio a zero

Allarme Milan per Kessie. Stando a quanto riferisce ‘DonBalon.com’, il Barcellona – dopo gli acquisti di Depay e Aguero a parametro zero – avrebbe puntato il mirino sul classe ’96 per la prossima estate. I blaugrana, infatti, sarebbero interessati al trasferimento ‘gratis’ nel 2022, in caso di mancato rinnovo.

Nella lista dei desideri, inoltre, ci sarebbe anche il nome di Goretzka, anche lui in scadenza nel 2022 col Bayern Monaco. Entrambi i calciatori sono anche nel mirino della Juventus, che non si accontenta di Locatelli e cerca nuovi centrocampisti di primo livello per potenziare il reparto. Staremo a vedere.