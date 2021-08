Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista di nuovo Marcus Thuram, ora il principale candidato a rinforzare l’attacco della squadra di Inzaghi

Secondo ‘Sky Sport Germania’ il Borussia Moenchengladbach ha respinto l’offerta dell’Inter, la prima evidentemente, per Marcus Thuram. Offerta da 22 milioni di euro, coi tedeschi che ne chiedono non meno di 30, cifra della clausola risolutiva ora però scaduta. Da 45 milioni quella invece che partirà nella prossima estate, ecco perché ai nerazzurri conviene chiudere adesso l’affare. Un affare che, come sottolineato da Calciomercato.it, ha preso la piega giusta: contatti fitti tra i due club, con Marotta e soci più vicini al cartellino dell’attaccante francese figlio dell’ex Juve e Parma Lilian nonché assistito da Mino Raiola, desideroso di rientrare nel giro degli affari che coinvolge il club di viale della Liberazione. Con Dumfries ha imboccato una strada che ora vuole proseguire attraverso Thuram.

In favore dei nerazzurri ‘gioca’ lo stesso classe ’97, candidato numero uno per rinforzare l’attacco interista. Secondo la medesima fonte, infatti, il nativo di Parma ha già chiesto la cessione all’Inter poiché molto attratto dall’esperienza in nerazzurro e in Serie A dove il papà disputò stagioni straordinarie.