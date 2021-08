Nahitan Nandez sempre più lontano dall’Inter: per il centrocampista del Cagliari più vicino il trasferimento in Premier League

Ormai sfumata la pista Inter, nonostante la forte volontà del calciatore, per Nahitan Nandez l’addio al Cagliari sembra più vicino con destinazione Premier League. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista uruguaiano si avvicina a grandi passi al Tottenham. Paratici è in trattativa con il club sardo per il trasferimento del 25enne di Punta del Este per un prestito oneroso da 5-6 milioni di euro e un obbligo condizionato da venti milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Queste le cifre di un affare che sembra vicino alla sua definizione. Su Nandez nei giorni scorsi era tornato anche il Leeds, come raccontato dalla nostra redazione, e il West Ham.