L’Inter ancora a caccia dei rinforzi offensivi da regalare a Inzaghi dopo l’addio di Lukaku: una pista porta in Germania, ma arrivano le dichiarazioni ufficiali

L’addo di Lukaku ha portato inevitabilmente l’Inter e Marotta a rientrare in maniera prepotente sul calciomercato. Dzeko è (finalmente) arrivato dopo un inseguimento lungo almeno due anni, ma il reparto va ovviamente completato e i nomi sono tanti da Zapata a Correa e non solo. Tra le possibili piste c’è anche Marcus Thuram, giovane talento del Borussia Moenchengladbach, figlio dell’ex difensore della Juve Lilian. Classe ’99, si parla di lui già da diverse stagioni e potrebbe essere arrivato il momento del grande salto. Il francese può far parte della prossima generazione di talenti che trascinerà la nazionale dei Bleus, dalla parte della Serie A potrebbe giocare il suo procuratore Mino Raiola.

Inter su Thuram, Eberl: “Speculazioni, non vogliamo rinunciarci”

Sul futuro di Thuram, però, è intervenuto il ds del Gladbach Max Eberl che ha provato in qualche modo a blindarlo: “Credo che Marcus possa fare ancora di più dello scorso anno, anche in termini di gol. E farlo al Gladbach è sicuramente una buona mossa per lui. Ha un incredibile potenziale, ha potenza e dinamismo. Per questo non vorremmo rinunciare a lui, saremmo estremamente riluttanti, lo faremmo molto a malincuore“. Poi nelle parole in conferenza stampa, la questione calciomercato: “Sono in ottimi rapporti con Raiola. Non so cosa accadrà, non posso escludere nulla fino alla fine del calciomercato, comunque si tratta di semplici speculazioni”.