Il primo nome per l’attacco in casa Inter resta Duvan Zapata dell’Atalanta: il colombiano spinge, chiesta la cessione a Gasperini

Duvan Zapata resta il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare l'attacco, e il colombiano ha deciso (da tempo) che è arrivato il momento del grande salto. La punta ha già un accordo di massima con i nerazzurri e ora attende che l'Atalanta dia il suo atteso ok alla trattativa, finora non arrivato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'ex Napoli ha deciso di metterci la faccia e oggi ha comunicato sia al tecnico Gasperini che alla dirigenza bergamasca il suo desiderio, quello di vestire la maglia interista.

A 30 anni, dopo 130 partite da orobico con 66 reti all’attivo, Duvan (i cui agenti sono in Italia da domenica) reputa la proposta dell’Inter come la più importante della sua carriera, e non vorrebbe lasciarsela sfuggire.

Il club milanese, dal canto suo, ha pronta un’offerta non lontana dai circa 40 milioni richiesti dalla Dea, ed è pronto a negoziare. L’affare è ancora alle sue battute iniziali, ma sia l’Inter che Zapata hanno le idee chiarissime: vogliono unire le loro strade quanto prima.