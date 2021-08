Calciomercato Lazio, accelerata dei biancocelesti per l’acquisto di Pedro dalla Roma: decisivo lo zampino di mister Sarri

Una pazza idea infiamma il mercato della Lazio. Pedro, attaccante spagnolo della Roma classe ‘87, sembra ad un passo dal club biancoceleste. Potrebbe essere l’ex giocatore del Chelsea il rinforzo ideale per Maurizio Sarri, che ha già allenato Pedrito durante l’esperienza londinese, vincendo anche l’Europa League. Il rapporto tra i due è ottimo. La stima è reciproca. Pedro, ormai fuori dal progetto di José Mourinho, dovrebbe liberarsi dai giallorossi (con cui ci sono alcuni nodi da sciogliere) e poi sottoscrivere un biennale da almeno 2,5 milioni euro a stagione più bonus, legati ad obiettivi di squadra e personali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nelle ultime ore, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarebbe stata una accelerata importante da parte della Lazio, che avrebbe già incassato il sì dell’attaccante. La società di Lotito da settimane è alla ricerca di un paio di esterni funzionali per le strategie offensive del Comandante. E proprio Sarri avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell’operazione, muovendosi in prima persona. Un trasferimento che, per certi versi, sarebbe clamoroso. Non è consuetudine, nella Capitale, assistere al passaggio di un giocatore da una parte dall’altra del Tevere. Per la conclusione dell’affare filtra cauto ottimismo, ma non è ancora fatta. I giallorossi, dal canto loro, vorrebbero un piccolo indennizzo per lo spagnolo, che attualmente pesa sul bilancio della Roma per meno di 1,5 milioni di euro.