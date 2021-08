Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato sul suo profilo Twitter l’arrivo del difensore brasiliano Juan Jesus: le ultime di calciomercato

Mentre Giuntoli è al lavoro per la cessione di Kostas Manolas, un altro ex giocatore della Roma approda al Napoli di Luciano Spalletti. Stiamo parlando di Juan Jesus, difensore centrale brasiliano che andrà a completare il reparto del club azzurro.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’arrivo di Juan Jesus è stato ufficializzato proprio dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che, attraverso un tweet sul suo profilo, ha dato il benvenuto all’ex giocatore anche dell’Inter.