Le ultime sulla trattativa tra Inter e Borussia Moenchengladbach per Marcus Thuram, esterno offensivo nel mirino dei nerazzurri

Marcus Thuram si avvicina all’Inter. Mino Raiola, il suo agente, vuole ‘rientrare’ nel giro d’affari che riguarda il mondo nerazzurro: ha iniziato con Dumfries e vuol proseguire con l’attaccante francese figlio d’arte, sfruttando la sua capacità di mediazione e gli ottimi rapporti con il Borussia M’Gladbach. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, Nandez verso la Premier: cifre e formula

Secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, tra il club di viale della Liberazione e il club tedesco i contatti sono sempre più fitti. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il Borussia è a caccia di soldi e dunque pronto a cedere il classe ’96. Considerate le difficoltà per Zapata (ora pure out per un mese causa infortunio), l’Inter è pronta chiudere per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni bonus esclusi.