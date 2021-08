Alessandro Florenzi, esterno destro della Roma, è pronto a trasferirsi al Milan di Stefano Pioli: le ultime di calciomercato sul club rossonero

La svolta è arrivata negli ultimi minuti, il Milan ha raggiunto un accordo per l’arrivo di Alessandro Florenzi in rossonero. Il giocatore di proprietà della Roma andrà quindi a rinforzare la batteria degli esterni a disposizione di Stefano Pioli.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’operazione dovrebbe essere quella di un prestito oneroso con il Milan che verserà un milione di euro nelle casse della Roma con il riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il giocatore domani sarà a Milano per raggiungere la sua nuova squadra.