Secondo le informazioni di Calciomercato.it, il Milan è sulle tracce del finlandese Onni Valakari. Ecco tutti i dettagli

Tra i grandi club italiani ed europei, il Milan è senz’altro ai primi posti in quanto a ricerca e acquisizione di giovani talenti. Puntare su profili di prospettiva, un giorno rivendibili per fare cassa e plusvalenza, piaccia o non piacca è questa la politica di Elliott che portano avanti Maldini e Massara. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si registra un interesse dei rossoneri per Onni Valakari, classe ’99 finlandese di stanza a Cipro.

Valakari è un centrocampista offensivo alto poco meno di un metro e novanta. Non solo fisico, in dote ha anche una buonissima tecnica, palesata nell’amichevole contro la Francia del novembre di un anno fa: un gran tiro da fuori area, sotto gli occhi di un sorpreso Giroud, valso il due a zero finale in favore della Nazionale finlandese allo ‘Stade de France’. Il 22enne del Pafos è valutato intorno ai 4 milioni di euro ed è pure nel mirino del Salisburgo, insomma della galassia Red Bull.