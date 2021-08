Calciomercato Milan, Vlasic resta nel mirino | La condizione per il colpo

Il Milan lavora sul calciomercato alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa. Nikola Vlasic resta nel mirino ma alle giuste condizioni

Il Milan segue ancora Nikola Vlasic. Il 23enne croato del CSKA Mosca persiste, come vi abbiamo più volte raccontato, ad essere nei radar di Maldini e Massara. Il trequartista, in gol anche nei recenti Europei, piace per la qualità tecnica, la capacità di unire i reparti di centrocampo ed attacco oltre che per le doti di assistenza e finalizzazione. Un trequartista centrale che, alla bisogna, può partire da sinistra o anche da destra.

Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, però, il club rossonero ha comunicato all’entourage del calciatore di poter completare l’operazione solo in prestito, nonostante il gradimento più volte ribadito per l’eventuale approdo alla corte di Pioli. Un’operazione ‘on loan’ che, al momento, non viene esclusa: negli ultimi giorni di mercato sarà sondato il terreno per comprendere se possono essere conciliate le posizioni e consentire al Milan di completare l’organico con un tassello importante.