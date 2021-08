Il calciomercato di Milan, Juventus e Inter potrebbe perdere un obiettivo, a causa degli intrecci dall’estero. Il futuro resta tutto da scrivere

Gli intrecci di calciomercato si delineano e potrebbero presto portare grandi novità all’estero e di riflesso anche in Italia. Un bomber molto ambito potrebbe, infatti, trasferirsi di campionato, andando a rinforzare in maniera significativa l’attacco di un top club internazionale. Si tratta del Barcellona, che va a caccia di un nome importante per il suo reparto offensivo, dopo anche l’addio di Lionel Messi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, salta il nome di Coutinho: intreccio con Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang e un futuro tutto da scrivere. Secondo quanto riporta ‘SkySports’, il bomber è entrato nel mirino del Barcellona. Il forte attaccante ex Borussia Dortmund, arrivato all’Arsenal per la cifra record di 60 milioni di sterline, è ora tra i nomi sulla lista del Barcellona con l’intenzione di rinforzare l’attacco blaugrana.

Gli spagnoli potrebbero concretizzare l’operazione attraverso uno scambio con Philippe Coutinho che tornerebbe, quindi, in Premier League, dove tanto bene aveva fatto con il Liverpool. Lo scambio taglierebbe fuori Inter, Milan e Juventus dalla corsa al trequartista brasiliano che era stato accostato soprattutto ai rossoneri nelle ultime settimane.