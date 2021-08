Calciomercato Milan, doppio rinforzo | Ufficialità in arrivo

In casa Milan è in arrivo l’ufficialità di Florenzi e Adli, doppio rinforzo di questa sessione di calciomercato estivo

Doppio rinforzo in arrivo per il Milan di Pioli. Dalla Roma si avvicina Alessandro Florenzi, mentre col Bordeaux è quasi fatta per Yacine Adli. Il terzino italiano dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto ma bisogna solo limare alcune distanze sulle cifre: i giallorossi vorrebbero subito almeno 1 milione, per il riscatto chiedono invece intorno ai 4 milioni di euro.

I 10 milioni offerti dal Milan al Bordeaux, riporta ‘Tuttosport’, sono stati ritenuti congrui dal club francese che si accinge ad autorizzare Adli a partire per Milano per sottoporsi alle visite mediche. Maldini, quindi, è pronto a rinforzare la rosa con due innesti di qualità.