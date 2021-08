Gli utenti ed i tifosi hanno risposto al nostro sondaggio Twitter sull’ultimo colpo di calciomercato del Milan di Paolo Maldini e Stefano Pioli: ecco la decisione

Il Milan è uno dei club più attivi in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l’arrivo di Olivier Giroud, la squadra rossonera non ha intenzione di fermarsi e continua a trattare per assicurare a mister Stefano Pioli un organico in grado di affrontare al meglio le tre competizioni, con il ritorno in particolare in Champions League.

Sulla nostra pagina Twitter abbiamo chiesto ai tifosi chi fosse il prescelto come ultimo colpo di Paolo Maldini e colleghi per ambire addirittura allo scudetto. Con il 54,6% delle preferenze ha trionfato Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, che ha staccato di ben 30 punti percentuali il secondo classificato, Domenico Berardi. Terzo posto per James Rodriguez quasi al 12%, mentre chiude Isco che si avvicina al 10%.