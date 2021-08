Calciomercato Juventus, un giocatore dei bianconeri potrebbe presto salutare: cessione in Serie A, ha detto sì

Allegri può finalmente sorridere. Manuel Locatelli è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno, quindi, completato l’acquisto del primo obiettivo per la mediana e ora indirizzano i propri pensieri sulle cessioni. In particolare, potrebbe salutare a breve un giocatore della ‘Vecchia Signora’. Il profilo in questione è quello di Daniele Rugani. Il tecnico livornese stima il difensore ex Cagliari e non disdegnerebbe un suo utilizzo come quarto centrale, considerando la perdita di Demiral. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ma sul classe ’94, come vi abbiamo raccontato, sarebbe spuntato l’interesse del Napoli. Gli azzurri dovranno affrontare la perdita di Manolas – che ha chiesto l’addio – e per il rimpiazzo piace non poco il difensore della Juve. Rugani, dal canto suo, vorrebbe maggiore minutaggio e avrebbe già accettato questa possibile destinazione. Sulla questione, è intervenuto il giornalista ‘Rai’ Ciro Venerato ai microfoni di ‘Radio Goal’: “La Juve sarebbe aperta ad ascoltare una proposta del Napoli per Rugani. La Juve prende tempo su Dragusin prima di darlo al Cagliari. Il Napoli non farà passi ufficiali per Rugani prima di capire cosa accadrà con Manolas. È più facile Mustafi a 0”.

Calciomercato Juventus, Rugani dice sì al Napoli

Venerato aggiunge: “Rugani piace a Giuntoli, a Spalletti ed a Calzona. Il calciatore verrebbe ben volentieri a Napoli e stima l’allenatore. Ha 3 anni di contratto con la Juve a 3 mln netti. Il Napoli potrebbe spalmare la cifra e la Juve non pone veti”.