Il destino di Dusan Vlahovic, seguito anche da Juventus e Inter, è sempre più in bilico: annuncio di Commisso sul futuro del bomber serbo

Vlahovic dirà addio alla Serie A? Le probabilità che ciò avvenga non basse. Il bomber serbo, grande sorpresa della seconda parte di campionato nella scorsa stagione, ha attirato a sé l’interesse di numerosi top club europei. City, Tottenham, Inter e Juventus continuano a tenere d’occhio la sua situazione, ma la compagine che si è fatta avanti concretamente è stata l’Atletico Madrid. Gli spagnoli avrebbero offerto l’importantissima cifra di 50 milioni cash + 10 di bonus ‘sicuri’ e il 20% sulla futura rivendita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si attendeva una risposta da parte della Fiorentina e sono giunte, in questo senso, le parole del presidente Rocco Commisso. Ecco le dichiarazione del patron italo-americano rilasciate all”Ansa’: “Al momento questo argomento è davvero difficile toccarlo, perché neppure io, che sono il presidente della Fiorentina, ho risposte certe. Se accadrà qualcosa la stampa sarà informata con trasparenza e tempestività. L’intenzione, comunque, è di continuare a tenere a Firenze Vlahovic“.

Calciomercato Juventus e Inter, Commisso su Vlahovic: “Per 100 milioni ci penso”

Commisso continua su Vlahovic: “Se parliamo di 100 milioni o giù di lì, ci penserò attentamente. È inutile nasconderlo anche perché, è giusto ribadirlo direttamente ai fiorentini, la pandemia ha causato danni economici notevoli ai club e quindi anche alla Fiorentina. Motivo per cui, di fronte a certe cifre, non si può, tanto per farlo o per fare il presuntuoso, voltare subito le spalle”.

Il patron ha parlato anche di Milenkovic, al centro di numerose voci di mercato: “Mi auguro che resti anche lui, rispetto all’attaccante ha un altro anno di contratto con noi. Perciò, su di lui bisognerà valutare attentamente la situazione nell’interesse del club”.