Le ultime di calciomercato Fiorentina si concentrano sulla difesa. Da Milenkovic a Nastasic, ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non solo Vlahovic, in casa Fiorentina argomento ‘caldo’ è anche la difesa da dove è in uscita Pezzella direzione Betis. In entrata, stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, ci siamo per il ritorno di Nastasic: il serbo si appresta a firmare un contratto biennale.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Milan-Vlasic, affare ancora possibile ad una condizione

A Firenze potrebbe trovare Milenkovic, a un passo dall’addio fino ad alcuni giorni fa e adesso – dopo che si è raffreddata la pista West Ham – più vicino al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.