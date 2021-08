Calciomercato Fiorentina, è fatta per il ritorno di Pezzella al Betis

Dopo quattro stagioni, German Pezzella si appresta a lasciare la Fiorentina: trattativa ai dettagli col Betis Siviglia

Come anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, per German Pezzella il ritorno al Betis Siviglia era l’opzione più concreta. Gli spagnoli, che hanno anticipato l’assalto inizialmente previsto per l’inizio della prossima settimana, hanno dato seguito alle loro intezioni e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, hanno formalizzato un’offerta per il centrale argentino che ha soddisfatto la dirigenza viola. La trattativa è ai dettagli, ormai manca davvero l’ultimo passo per la fumata bianca. Gli accordi tra tutte le parti in causa sono stati trovati: per il cartellino del calciatore, in scadenza nel giugno prossimo, le cifre si aggirano sui 4 milioni di euro più bonus, trasferimento a titolo definitivo, e un contratto fino al 2025 per il fresco vincitore della Copa America con la Nazionale Argentina. Il ritorno in Andalusia, dopo quattro anni, è ormai cosa fatta.