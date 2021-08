German Pezzella si appresta a lasciare la Fiorentina, la pista Betis Siviglia si fa sempre più concreta: le ultime di Calciomercao.it

Si fa sempre più concreta la pista che porta German Pezzella al Betis Siviglia. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il capitano della Fiorentina è l’obiettivo principale degli andalusi per rinforzare la retroguardia. E si tratterebbe di un ritorno, vista la precedente esperienza dal 2015 al 2017, prima del passaggio alla Viola. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Pezzella è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e non si registrano movimenti sul fronte rinnovo. Dunque, la pista Betis, a titolo definitivo, si fa sempre più calda con l’assalto finale che è previsto per l’inizio della prossima settimana.