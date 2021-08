Calciomercato Juventus, smentiti i contatti per Pezzella della Fiorentina

German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina, è in scadenza di contratto nel giugno prossimo e potrebbe lasciare il club viola

Fresco vincitore della Copa America con l’Argentina di Leo Messi, German Pezzella è pronto a rimettersi in pista per la nuova stagione. Il capitano della Fiorentina è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e, allo stato attuale, non ci sono segnali che fanno pensare ad un prolungamento con il club di Rocco Commisso. Dunque, dopo quattro anni, il 30enne centrale di Bahia Blanca potrebbe dire addio ai ‘Viola’. E i club interessati non mancano: stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Cagliari di Leonardo Semplici, la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Ivan Juric sono interessate all’ex calciatore di River Plate e Betis Siviglia. Ma, ad oggi, è l’opzione estera quella più battuta per il suo futuro, anche se non sono state ancora presentate offerte concrete alla società e al suo entourage.

Nelle scorse, invece, si è parlato di un possibile interessamento della Juventus, che non trova conferme nelle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione. Il club bianconero, vicino a cedere Demiral all’Atalanta, si trova in rosa cinque centrali: Bonucci, Chiellini, de Ligt, Rugani e Dragusin. Dunque, non c’è spazio per un nuovo innesto. Il discorso potrebbe cambiare se uno di questi calciatori dovesse lasciare la squadra guidata da Massimiliano Allegri. In quel caso, Pezzella potrebbe diventare un’ottima opzione: calciatore di grande esperienza, nonostante sia ancora nel pieno della sua età sportiva, per così dire, che non avrebbe bisogno di adattamento al campionato italiano e disposto ad aspettare il suo turno in una grande squadre come quella bianconera. Però, è bene ribadirlo, non risultato contatti con la Juventus, mentre è la pista che porta lontano dall’Italia quella della quale si sta discutendo con maggiore forza.