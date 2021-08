Merih Demiral vicino al trasferimento all’Atalanta: il difensore turco della Juventus non si allena a scopo precauzionale in attesa della cessione

Merih Demiral sempre più vicino a lasciare la Juventus. Il difensore turco è ad un passo dal trasferimento all’Atalanta e questa mattina non ha preso parte alla seduta di allenamento mattutina alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come appreso da Calciomercato.it, Demiral non è in campo questa mattina al training center della Juve a scopo precauzionale, in attesa che venga definita la sua cessione al sodalizio orobico. L’ex Sassuolo sbarcherà a Bergamo con la formula del prestito oneroso (3 milioni) con diritto i riscatto la prossima estate fissato a 25 milioni. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ e Allegri per il momento non cercheranno un sostituto sul mercato: fiducia a Rugani e al baby Dragusin dietro de Ligt, Bonucci e capitan Chiellini.