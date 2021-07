L’Atalanta si appresta a rivoluzionare la propria difesa con l’addio di Cristian Romero verso la Premier League. Cifre e accordo ma serve Demiral

L’affare più caldo dell’estate in Serie A riguarda la difesa dell’Atalanta con Christian Romero che piace sempre al Tottenham nonostante le difficoltà di una trattativa che va avanti ormai da qualche tempo. Il ragazzo piaceva anche al Barcellona ma secondo quanto sottolineato da César Luis Merlo di ‘TycSports’ gli ‘Spurs’ e l’Atalanta avrebbero finalmente trovato un’intesa per il passaggio del nazionale argentino in Inghilterra sulla base di 50 milioni di euro più 5 di bonus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo resta alla Continassa | I convocati per il Monza

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Pjanic vuole i bianconeri”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, occhio a Demiral: collegato a Romero

Stando al giornalista sudamericano l’operazione non sarà ancora completata perché oltre a Lovato, recentemente ufficializzato, gli atalantini cercano di ingaggiare anche Merih Demiral per poter liberare Romero. Il turco è stato più volte accostato alla squadra di Gasperini e dunque un suo approdo a Bergamo è strettamente legato al passaggio a Londra del nazionale argentino. L’ex Genoa e Juventus attende di conoscere il proprio immediato futuro che potrebbe essere al Tottenham dove lo attenderebbe un contratto fino al 2026.

La società di Agnelli dal canto valuta Demiral non meno di 35 milioni di euro, cifra importante che nel caso dovrebbe essere investita dai nerazzurri.