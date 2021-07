Il Tottenham ha fatto arrivare all’Atalanta quella che ha definito l’ultima offerta per Romero: 55 milioni. Barcellona in agguato

Non si ferma il forcing del Tottenham per avere Cristian Romero. Una trattativa tosta, serrata, con gli Spurs che compulsano l’Atalanta più volte al giorno. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’ultima offerta arrivata da Londra è pari a 55 milioni di euro.

Una cifra monstre che, però, non ha ancora convinto la società orobica a dire sì. Dal Tottenham arriva anche l’ulteriore indiscrezione che questa potrebbe essere l’ultima proposta fatta alla famiglia Percassi per cedere il centrale argentino. Dopo l’addio di Alderweireld, gli Spurs hanno bisogno di un difensore roccioso ed importante ed hanno individuato in Romero il profilo perfetto sul quale puntare. Ovviamente, in prima linea c’è Fabio Paratici, l’uomo mercato dei londinesi.

Romero-Tottenham, anche il Barcellona ancora in corsa

Il muro dell’Atalanta, però, continua a far immaginare ad una trattativa complessa. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, anche il Barcellona continua a spingere per avere il calciatore. I catalani potrebbero formulare un’offerta anche con qualche contropartita, ma prima di ogni cosa devono provvedere a far cassa per poter andare incontro alle esigenti richieste atalantine.

Sta di fatto, che per quanto importante possa essere il percorso fatto da Romero all’Atalanta, giusto immaginare che per il calciatore si è arrivato il momento del grande salto in una squadra top della nobiltà continentale, dopo quanto mostrato in maglia nerazzurra da grande protagonista.