Calciomercato Juventus, retroscena: saltato lo scambio per Pogba

Calciomercato Juventus, spunta un retroscena su Paul Pogba: uno scambio proposto allo United è stato respinto.

La Juventus insiste per Locatelli, obiettivo primario per il centrocampo bianconero. I piemontesi continuano anche a sognare il ritorno di Paul Pogba. Situazione difficile, al momento, da decifrare, con il futuro del francese ancora in bilico al Manchester United. Contratto in scadenza nel 2022, che potrebbe aprire possibilità per i bianconeri, ma tutte le piste sono aperte. Dal rinnovo con i ‘Red Devils’, per quanto complicato, ad altro tipo di trasferimenti. Raiola sfoglia la margherita e si prepara a decidere.

Calciomercato Juventus, retroscena Pogba: no allo scambio con Varane

Il ‘Mundo Deportivo’ riferisce di un tentativo avanzato dallo United per la cessione del centrocampista francese. Al Real Madrid, era stato proposto lo scambio con Varane. Ipotesi però respinta dai ‘Blancos’, che per l’addio del difensore chiedevano solo cifre cash, da reinvestire per l’assalto a Mbappé. Rimane in corsa in questo momento, e appare la favorita per Pogba, il Psg.