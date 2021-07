Dall’Uruguay arrivano le parole dell’agente Gerardo Arias, che si troverebbe a Milano. Il Milan potrebbe presto mettere le mani su Erik Cabaco

Nome nuovo per la difesa del Milan. Secondo le ultime news provenienti direttamente dall’Uruguay, i rossoneri potrebbero presto mettere le mani su Erik Cabaco. A rivelarlo è l’agente Gerardo Arias, ai microfoni di ‘100% Deporte’ su ‘Sport 890’: “Sono a Milano – esordisce – avrò un incontro molto importante perché Erik Cabaco ha la possibilità di giocare al Milan”.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta Kessie: ora c’è anche la data | Tutte le cifre

Cabaco è un calciatore uruguaiano, con passaporto italiano, che lo scorso 19 aprile ha compiuto 26 anni. Nell’ultima stagione, per via di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi per circa due mesi, ha giocato solamente 21 partite con la maglia del Getafe.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Cabaco, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, potrebbe rappresentare un’alternativa per la difesa, sapendo interpretare un po’ tutti i ruoli della retroguardia. Nell’ultima stagione, l’uruguaiano ha giocato soprattutto al centro e come terzino destro. Proprio per quest’ultimo ruolo, il Milan è chiamato ancora a trovare un rinforzo. Andrea Conti è destinato a fare le valigie e Cabaco potrebbe dunque rappresentare un’alternativa a Calabria.