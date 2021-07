Dopo l’intervista con tanto di dichiarazione di fedeltà, per Franck Kessie c’è la data che potrebbe rappresentare la svolta

Le sue parole sono state chiare, ma poi servono i fatti. Franck Kessie ha giurato fedeltà al Milan: la sua intenzione, nonostante il contratto in scadenza nel 2022 e le difficoltà a trovare un accordo per il prolungamento, è quella di restare in rossonero. Lo ha detto chiaramente il centrocampista ivoriano, attualmente impegnato con la Costa d’Avorio alle Olimpiadi: “Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace quando gli ultras cantano ‘un Presidente, c’è solo un Presidente’. Io voglio esserlo a vita”.

Una dichiarazioni di intenti che ora deve essere messo su carta, con tanto di firma. Con il calciatore a Tokyo, il suo agente Atangana è a Milano e a giorni potrebbe esserci un incontro con il Milan. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, atteso incontro per Kessie

Come raccolto da Calciomercato.it, il giorno giusto potrebbe essere mercoledì, anche se è da mettere in conto uno spostamento. Atangana, avvistato in città nei giorni scorsi, d’altronde, era atteso in via Aldo Rossi la settimana scorsa. Si parte dalla richiesta di sei milioni di euro l’anno, senza bonus e dalla volontà del Milan di venire incontro al calciatore. I rossoneri però vorrebbero arrivare a sei milioni, partendo da cinque fissi e aggiungendoci i bonus. Di questo si discuterà nell’incontro che avverrà a giorni. Salvo sorprese…