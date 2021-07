Calciomercato Milan, il rinnovo di Kessie potrebbe prendere a breve una svolta decisiva: arriva l’annuncio del centrocampista ivoriano

Esplode nuovamente il calciomercato del Milan. Per i rossoneri – in assoluto i più attivi fino ad ora sia in entrata che in uscita – potrebbe arrivare a breve la svolta per quanto riguarda il rinnovo tanto atteso di Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza giugno 2022. Il centrocampista ivoriano è stato la colonna della mediana del ‘Diavolo’ nella scorsa stagione, trascinando la squadra anche nei momenti più bui. Pioli e Maldini, dopo aver già perso Donnarumma e Calhanoglu a zero, non hanno intenzione di ripetere lo stesso scenario anche in questo caso.

A rasserenare gli animi ci pensa lo stesso Kessie – ora impegnato nella spedizione con la propria Nazionale a Tokyo per le Olimpiadi -, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non ho intenzione di andare via. Anzi, voglio restare per sempre“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, esclusione eccellente | Assist a Marotta

Calciomercato Milan, Kessie allo scoperto: “Voglio restare”

Parole d’amore di Kessie per il Milan. Il classe ’96, poi, aggiunge: “Ora le Olimpiadi, ma quando torno sistemo tutto. Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace quando gli ultras cantano ‘un Presidente, c’è solo un Presidente’. Io voglio esserlo a vita, almeno quella calcistica“.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juve e Roma | L’attaccante ha scelto il futuro: “Non penso ad altro”

L’ivoriano, quindi, giura amore eterno alla maglia rossonera. L’accordo definitivo potrebbe arrivare con un prolungamento ‘breve’ fino al 2024 ed un aumento dello stipendio a 6 milioni di euro rispetto ai 2,2 attualmente percepiti. Sui dettagli ne sapremo di più in seguito, vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano