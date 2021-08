CM.IT | Fiorentina, per Milenkovic trattativa congelata: le ultime

La trattativa tra la Fiorentina e il West Ham per Milenkovic è congelata: se ne riparlerà dopo il 20 agosto, possibili nuovi inserimenti

Nastasic alla Fiorentina, Milenkovic al West Ham. Questa la trattativa alla quale lavora la società viola ma che registra un rallentamento. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la trattativa che dovrebbe portare il centrale viola in Premier League è al momento congelata. Dell’affare si tornerà a parlare nel caso dopo il 20 agosto ma non si escludono nuovi inserimenti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per Milenkovic c’era anche la Juventus ma la valutazione di 15 milioni di euro fatto dalla Fiorentina ha raffreddato l’interesse bianconero.