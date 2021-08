Calciomercato Inter e Juve, svolta Vlahovic | Accordo e cifra mostruosa

Il possibile trasferimento di Dusan Vlahovic fa discutere sul calciomercato. Il bomber potrebbe presto vestire una nuova maglia

Dusan Vlahovic è uno dei grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato. Il bomber ha mostrato tutte le sue qualità nella seconda parte della scorsa stagione, trascinando in diverse occasioni la Fiorentina a suon di gol e mostrando ai maggiori club europei le sue straordinarie qualità offensive. Qualità che gli sono valse gli interessamenti da parte di Inter, Juventus e Tottenham, ma le cifre sono altissime per il suo addio alla Fiorentina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E per questo l’ipotesi estera, al momento, sembra quella più probabile per il calciatore. Anzi, la candidatura dell’Atletico Madrid sta avanzando con forza e potrebbe ulteriormente decollare nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo nome per l’attacco | La società l’ha preferito a Kean!

Calciomercato, Vlahovic verso l’Atletico Madrid: accordo e cifre

Vlahovic e la pista Atletico Madrid, sempre più importante. L’offerta è mostruosa da parte degli spagnoli: secondo quanto riporta ‘Sky’, si tratta di 50 milioni + 10 di bonus + 20% sulla futura rivendita. Una cifra importantissima, considerando anche che si tratta anche di bonus ‘sicuri’. Secondo le ultime novità, ci sarebbe anche un principio di accordo tra gli agenti del calciatore e il club spagnolo. La Fiorentina non ha ancora dato una risposta e i tempi stringono. Se l’affare non dovesse definitivamente concludersi in tempi brevi, l’Atletico mollerebbe la pista, puntando invece su Cunha dell’Hertha Berlino.