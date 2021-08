Oggi è il giorno di Manuel Locatelli alla Juventus e arriva anche l’ufficialità attraverso il sito bianconero: svelate le vere cifre

Finalmente Manuel Locatelli è un giocatore della Juventus. La querelle più discussa del calciomercato bianconero è stato certamente il passaggio dal Sassuolo alla Juventus del centrocampista classe 1998 cresciuto nel Milan. Dopo un tira e molla sulle cifre, la trattativa tra i due club si è sbloccata e il calciatore è finalmente volato a Torino, dove questa mattina ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto con i bianconeri.

In questi minuti sul sito ufficiale la società juventina ha comunicato l’ufficialità del trasferimento di Locatelli. Ma saltare all’occhio sono le cifre dell’affare, che sono diverse da quanto ci si aspettava.

Calciomercato Juventus, Locatelli è ufficialmente bianconero: le cifre

La giornata di Manuel Locatelli in bianconero è finalmente arrivata. In questi minuti la Juventus ha emanato il comunicato ufficiale del trasferimento in bianconero dell’ormai ex centrocampista della Juventus. Nella nota ufficiale si legge: “Juventus Football Club S.p.A. rende noto di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli”.

Poi a saltare all’occhio sono le cifre all’interno del comunicato: “L’accordo prevede l’obbligo da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore

al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione a titolo definitivo è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Sono previsti inoltre dei premi cumulabili fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi“. Dunque il riscatto del calciatore sarà di 25 milioni, più un totale di 12,5 al raggiungimento di tutti i bonus. Un vero colpo messo a segno dalla Juventus.