Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è un obiettivo di calciomercato di molti top club italiani ed esteri: nella corsa entra anche il Manchester City

Secondo quanto riportato da Sara Meini, giornalista ‘Rai’ vicina agli ambienti viola, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe avere una nuova svolta. L’attaccante classe 2000 della società toscana, seguito fra le altre da Inter, Juventus e Milan, è nel mirino soprattutto di Atletico Madrid e Tottenham.

Attenzione però all’inserimento anche del Manchester City di Pep Guardiola. Il club di Premier League, a caccia di un bomber, potrebbe virare sull’attaccante serbo mettendo sul piatto un’offerta che sarebbe in grado di sbaragliare la concorrenza.