Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ha rivelato: “I nostri figli vorrebbero tornare in Italia”. L’unica possibilità resta legata a Ronaldo

Nell’estate della grande festa del PSG, che sul mercato ha aggiunto le migliori stelle del calcio europeo, chi potrebbe essere scontento è Mauro Icardi. L’argentino, infatti, nella prossima stagione dovrà vedersela con Mbappé, Neymar e Messi per ottenere un posto da titolare nell’attacco di Mauricio Pochettino. Gli scenari e le possibilità che permetterebbero all’ex capitano dell’Inter di lasciare Parigi, però, si stanno riducendo in maniera drastica. Intanto, Wanda Nara apre ad un ritorno in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato, la famiglia Icardi pensa alla Serie A | Juve l’unica possibilità

Intervistata dal magazine ‘Confidenze’, Wanda Nara – moglie e agente di Icardi – ha rivelato: “I miei figli vorrebbero tornare in Italia”. Una nostalgia della Serie A che, però, difficilmente potrà essere risolta in questa sessione di mercato. La Roma ha virato su Tammy Abraham, consegnandolo in breve tempo a Mourinho, ed Inter e Milan non sono interessati all’argentino. Ad Icardi, quindi, resta solamente un’unica possibilità in Italia: la Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I bianconeri, però, potrebbero andare sull’attaccante del PSG solamente se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare Torino nelle prossime settimane. Uno scenario complicato, a pochi giorni dall’inizio del campionato. Il gradimento di Massimiliano Allegri all’ex capitano nerazzurro, in ogni caso, resta ed è di lunga data. L’unica speranza di Icardi per tornare in Serie A, quindi, è legata ai bianconeri e al futuro di ‘CR7’.