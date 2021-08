SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Inter, rinforzo in attacco: eletto l’obiettivo

L’Inter è alla ricerca di un attaccante e i tifosi rispondendo al sondaggio di CM.IT su Twitter hanno eletto l’obiettivo

Per completare la rosa di Simone Inzaghi serve un nuovo attaccante e i tifosi nerazzurri sembrerebbero avere le idee chiare. È Joaquin Correa il rinforzo giusto per la nuova Inter. Sono diversi i nomi che in queste settimane sono stati accostati al club interista dopo l’addio di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea vista la difficile situazione economica. Su Twitter ai tifosi nerazzurri CM.IT ha chiesto di scegliere quale tra Joaquin Correa, Marcus Thuram, Lorenzo Insigne e Duvan Zapata è il rinforzo giusto per l’attacco.

A essere il più votato è stato l’esterno della Lazio, Joaquin Correa con il 33,3% dei voti. Al secondo posto invece c’è Marcus Thuram, talento del Borussia Moenchengladbach con il 26,2% dei voti. Subito dopo Duvan Zapata con il 25,5% dei voti, e infine Lorenzo Insigne con il 14,9% dei voti.