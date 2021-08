Tegola per l’Inter che vede il grave infortunio di uno dei giocatori pronti a partire: salta la cessione in Serie B

La stagione dell’Inter, come quella dell’intera Serie A sta per iniziare. Sabato alle 18:30 ad aprire le danze della nuova stagione saranno proprio i nerazzurri e lo faranno contro il Genoa. Nel frattempo Beppe Marotta e la società interista continuano a lavorare sul mercato per cercare di inserire gli ultimi innesti per completare la rosa di Simone Inzaghi.

Anche il capitolo cessioni sarà importante, poiché bisognerà riuscire a piazzare gli esuberi prima della fine del calciomercato. In questi minuti però arriva una brutta notizia per Marotta, che era pronto a piazzare un giovane talento in Serie B. Infortunio grave che fa saltare l’affare.

Calciomercato Inter, rottura del crociato per Brazao: niente cessione in Serie B

Brutte notizie in casa Inter. La prima tegola per i nerazzurri arriva dal giovane portiere Gabriel Brazao. Infatti in questi minuti la società nerazzurra ha emanato un comunicato per rendere noto l’infortunio del portiere classe 2000. La nota sul sito ufficiale recita: “Gabriel Brazao si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro verificatosi nell’allenamento di lunedì. Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico”.

Oltre a essere una tegola per il giocatore, lo è anche in chiave cessioni, poiché il calciatore era stato accostato al Cosenza negli ultimi giorni. Dopo l’infortunio però l’affare sarà destinato a saltare, visti anche i lunghi tempi di recupero per un infortunio di tale gravità.