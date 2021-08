Mino Raiola, procuratore fra gli altri di Stefan de Vrij, avrebbe proposto il suo assistito al Real Madrid secondo quanto riportato dal portale Don Balon

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, Mino Raiola, super procuratore che detiene la procura di alcuni dei migliori calciatori del panorama mondiale, avrebbe offerto un suo assistito al Real Madrid di Florentino Perez.

Stiamo parlando di Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter di Inzaghi. Stando a quanto riferisce il portale spagnolo, l’ex giocatore della Lazio non sarebbe infatti contento delle recenti cessioni in casa Beneamata e avrebbe aperto anche ad una possibile partenza. Per lui l’Inter vuole almeno 40 milioni di euro, nel caso tutti plusvalenza.